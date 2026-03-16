KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/19 Tereke Satış

İLAN

Konya ili Ereğli ilçesi nüfusa kayıtlı Ali ve Emine oğlu, 04/05/1949 doğumlu, 249******** TC kimlik numaralı, 01/11/2023 tarihinde vefat eden müteveffa Mehmet Görmez'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Konya 5.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/67 Esas, 2024/144 Karar sayılı ilamı ile TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02424161