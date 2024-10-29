KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/8 Tereke

İLAN

Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası nedeniyle; Tereke teslimi için adresine ulaşılamayan, herhangi bir adresinin de bulunmadığı anlaşılan DOĞAN NERGİZ adına 18/10/2024 tarihli duruşma zaptı 1 nolu ara kararı ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İşbu ilan duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02110509