T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/13 Tereke



İLAN METNİ

MİRASÇI : VELİ ERCAN - 19982417034

Mahkememize açılan ve görülmekte olan Tereke davası davası nedeniyle;

Tereke teslimi için adresine ulaşılamayan, herhangi bir adresinin de bulunmadığı anlaşılan VELİ ERCAN'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememize açılan davada verilen kararın adresinize tebliği yapılamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.İş bu ilan Konya 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/13 Tereke 2025/20 Karar sayılı Kararının tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde itirazlarınızı bildirmediğiniz taktirde kararın kesinleşeceği İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02329159