KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ÇAYIRBAĞI Mahalle/Köy, 132 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Çayırbağı Mahallesi 17394.Sok. No:7 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.951,71 m2

İmar Durumu :Taşınmazın yapılı bulunduğu 132 ada 12 parsel imar planında Meram Belediyesi yazısı ekinde yer alan 1/1.000 lik uygulama imar planında Kısmen Konut Sahasına ve Kısmen Yol Sahasına isabet etmekte olup Ayrık-İkiz Nizam 2 Kat, Taks:0.15 ve Kaks:0.30 yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 7.167.362,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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