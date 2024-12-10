T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/736 Esas

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DAVALI : HAMİD MUHAMMED EL HAC İSMAİL - SURİYE ARAP CUMHURİYETİ VATANDAŞI



Davacı YASEMİN EL SELLUM tarafından Davalı HAMİD MUHAMMED EL HAC İSMAİL aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Durusma günü olan 04/03/2025 günü saat 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olmadığınız veya vekil ile temsil edilmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği veya genişletebileceği hususları, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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