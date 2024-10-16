T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/736 Esas

İLAN

DAVALI : HAMİD MUHAMMED EL HAC İSMAİL - SURİYE ARAP CUMHURİYETİ VATANDAŞI



Davacı YASEMİN EL SELLUM tarafından Davalı HAMİD MUHAMMED EL HAC İSMAİL aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Davacı vekilinin 28/08/2023 tarihli dava dilekçesi ile tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmesi için boşanma davası açılmış olup, mahkemece yapılan tüm arama ve araştırmalara rağmen davalı HAMİD MUHAMMED EL HAC İSMAİL'in adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesine karşı cevap ve delil dilekçenizi masraflarıyla birlikte 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki tüm iddiaları kabul etmiş sayılacağınıza karar verileceği, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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