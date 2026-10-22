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KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 00:00

İ L A N

T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/713 Esas

HASAN TAYİB TÜRE ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EDREMİT TÜRE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 631*****874
ADI SOYADI : EDREMİT TÜRE
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : AZİZİYE
DOĞUM TARİHİ : **/**/1957
DOĞUM YERİ : GÖKTAŞ

 

#ilangovtr Basın no ILN02574262

 