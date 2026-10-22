Güncelleme Tarihi:
İ L A N
T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/713 Esas
HASAN TAYİB TÜRE ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EDREMİT TÜRE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 631*****874
ADI SOYADI : EDREMİT TÜRE
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : AZİZİYE
DOĞUM TARİHİ : **/**/1957
DOĞUM YERİ : GÖKTAŞ
#ilangovtr Basın no ILN02574262