İLAN
T.C.
KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/2404 Esas
İSMET ER tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ÖMER YILMAZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 502*****870
ADI SOYADI : ÖMER YILMAZ
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1940
DOĞUM YERİ : BATUM
