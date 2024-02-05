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KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2020/307 ESAS

2023/296 KARAR

DAHİLİ DAVALI: ZÜBEYDE ERGUN - 24*******96, (A***T ve F***E kızı,) Mahkememizin 15/06/2023 tarihli kararı ile;



1-Davanın KABULÜ ile dava konusu Konya İli, Selçuklu ilçesi, Özlem Mah., 28837 Ada 10 Parsel B blok 4. Giriş 10 nolu bağımsız bölümün tapu kaydının İptali ile davacı Ayşe DİKİLİ adına tapuya TESCİLİNE,



2-Dava konusu taşınmazın üzerine;



Diyarbakır 9. İcra Müdürlüğünün 05/12/2018 Tarih 2018-77476 Esas sayılı dosyası

Konya 12. İcra Müdürlüğünün 10/01/2019 Tarih 2018-9520 Esas sayılı dosyası

Konya 13. İcra Müdürlüğünün 14/01/2019 Tarih 2018-13826 Esas sayılı dosyası

Konya 13. İcra Müdürlüğünün 28/01/2019 Tarih 2019-101 Esas sayılı dosyası

Konya 5. İcra Müdürlüğünün 18/04/2019 Tarih 2019-4060 Esas sayılı dosyası

Konya 9. İcra Müdürlüğünün 30/04/2019 Tarih 2019-4068 Esas sayılı dosyası

Konya 13. İcra Müdürlüğünün 05/05/2019 Tarih 2019-1129 Esas sayılı dosyası

Konya 2. İcra Müdürlüğünün 21/05/2019 Tarih 2019-5363 Esas sayılı dosyası

Konya 3. İcra Müdürlüğünün 23/05/2019 Tarih 2018-2580 Esas sayılı dosyası

Konya 13. İcra Müdürlüğünün 24/07/2019 Tarih 2019-2188 Esas sayılı dosyası

Konya 13. İcra Müdürlüğünün 29/07/2019 Tarih 2019-4846 Esas sayılı dosyası

Konya 10. İcra Müdürlüğünün 26/09/2019 Tarih 2019-10138 Esas sayılı dosyası

Konya 4. İcra Müdürlüğünün 08/10/2019 Tarih 2019-9423 Esas sayılı dosyası

Konya 4. İcra Müdürlüğünün 08/10/2019 Tarih 2019-8509 Esas sayılı dosyası

Konya 4. İcra Müdürlüğünün 20/12/2019 Tarih 2019-11609 Esas sayılı dosyası

Konya 10. İcra Müdürlüğünün 17/01/2020 Tarih 2019-10757 Esas sayılı dosyası

Konya 13. İcra Müdürlüğünün 22/01/2020 Tarih 2019-6081 Esas sayılı dosyası

Konya 13. İcra Müdürlüğünün 29/01/2020 Tarih 2019-101 Esas sayılı dosyası

Konya 4. İcra Müdürlüğünün 11/02/2020 Tarih 2020-1290 Esas sayılı dosyası

Meram sosyal güvenlik merkezinin 10/02/2020 Tarih E.2405094 Sayılı

Konya 2. İcra Müdürlüğünün 12/02/2020 Tarih 2019-11510 Esas sayılı dosyası

Konya 2. İcra Müdürlüğünün 19/02/2020 Tarih 2020-965 Esas sayılı dosyası

Konya 2. İcra Müdürlüğünün 03/03/2020 Tarih 2019-14087 Esas sayılı dosyası

Konya 2. İcra Müdürlüğünün 03/03/2020 Tarih 2019-14088 Esas sayılı dosyası

Konya 5. İcra Müdürlüğünün 06/03/2020 Tarih 2019-9310 Esas sayılı dosyası

Konya 5. İcra Müdürlüğünün 17/03/2020 Tarih 2019-13549Esas sayılı dosyası

Konya 4. İcra Müdürlüğünün 18/03/2020 Tarih 2019-7032 Esas sayılı dosyası

Konya 13. İcra Müdürlüğünün 20/03/2020 Tarih 2019-1129 Esas sayılı dosyası ile konulan hacizlerin kaldırılmasına,



2-Alınması gereken 39.278,25 TL harçtan peşin ve tamamlama yoluyla alınan 9.819,57 TL harcın mahsubu ile bakiye 28.458,68 TL'den;



a-268,07 TL'sinin Fadime Ateş, Hüseyin Ateş, İbrahim Ateş, Ayla Ay, Gülsen Ateş, Zübeyde Ergun, Fatma Nur Zorlu ile Beğen Gayrimenkul Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden müteselsilen,



3-AAÜTarifesi gereğince 81.250,00 TL vekalet ücretinden;



a-739,38 TL'sinin Fadime Ateş, Hüseyin Ateş, İbrahim Ateş, Ayla Ay, Gülsen Ateş, Zübeyde Ergun, Fatma Nur Zorlu ile Beğen Gayrimenkul Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden müteselsilen,



4-Davacı tarafından yapılan 9.971,37 TL harçlar, 3.021,90 TL keşif ve bilirkişi masrafı, 986,95 TL ilan masrafı, 2.194,25 TL posta masrafı olmak üzere toplam 16.174,47 TL yargılama giderinden;



a-147,18 TL'sinin Fadime Ateş, Hüseyin Ateş, İbrahim Ateş, Ayla Ay, Gülsen Ateş, Zübeyde Ergun, Fatma Nur Zorlu ile Beğen Gayrimenkul Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden müteselsilen,



Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

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