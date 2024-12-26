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KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/214 ESAS

Dahili Davalı HÜSEYİN ÖZMEN - TCKN: 115*****884 Davacılar tarafından 24.03.2021 tarihinde "Konya İli Karatay İlçesi Doğuş Mah. 32838 Ada 1 Parsel" sayılı taşınmazın tapu iptali ve tesciline yönelik açılan davada muris Halil İbrahim ÖZMEN'in davalı sıfatıyla yer aldığı, vefat etmesi nedeniyle davaya dahil edilmesine karar verilen mirasçılarından yukarıda adı yazılı dahili davalı adına ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.Bu nedenle; iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz, ilk itirazlarınız ve cevaplarınız ile birlikte var ise delillerinizi ibraz etmeniz ve delil avansını yatırmanız, bununla birlikte bilirkişi raporlarına yönelik var ise itiraz beyanı sunmanız, ayrıca 25.02.2025 günü saat 11:40'da duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları ihtar olunur.

Dahili davalı ile dava dilekçesinin ve duruşma gününün iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02146436