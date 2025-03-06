T.C.

KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/239 Esas

İLAN METNİ

DAVALI: BOZHIDARKA ANGELOVA ANGELOVA, Yabancı Kimlik No: 8307318513

Davacı , BEKİR MANTIŞ ile Davalı , BOZHIDARKA ANGELOVA ANGELOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 03/01/2022 tarihinde evlendiklerini, davalının 2022 yılı Şubat ayının sonuna doğru müvekkiline vize yenilemesi için Bulgaristan'a giriş-çıkış yapması gerektiğini, ülkesine giderek vize yenilemesi yaptıktan sonra tekrardan geri dönüş yapacağını söyleyerek ülkesine gittiğini, davalının ülkesine gittikten sonra müvekkiline bir daha geri dönmeyeceğini beyan ettiğini, Bulgaristan'a giden davalının geri dönüş yapmadığı gibi kullanmış olduğu telefonu da kapattığını, müvekkilinin davalıya hiç bir şekilde ulaşamadığını, müvekkilinin vize sorunu nedeni ile de davalının yanına gidemediğini, bir yılı aşkın süredir de müvekkilinin davalıdan haber alamadığını, ayrıca taraflar arasındaki yaşam tarzı, dil ve kültür farklılıkları, davalının Bulgaristan vatandaşı olması nedeni ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş olup, ilan tarihinden 7 gün sonra cevap verme süreniz işlemeye başlayacak olup, 2 hafta içerisinde HMK'nın 129 maddesindeki şartları taşıyan dilekçe ile cevap vermeniz, cevap dilekçenize delillerinizi bildirmeniz, verilen kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz yada dilekçeniz de delil bildirmemeniz halinde cevap hakkından ve bildirmediğiniz her delilinizden vazgeçmiş sayılacağınız HMK'nın 129. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02184179