T.C. KONYA 10. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/855 Esas

İLAN

Davacı LEILA OZBEK tarafından Davalı NASIR RASOULI ( Yabancı Kimlik No: 995*****592) aleyhine açılan ve mahkememize görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında; davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Tarafların boşanmalarına ve müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesi talepli açılan davada;ilanın yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunulabileceği gibi varsa delillerin bildirilebileceği hususlarının ihtarı ile, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 ( yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

