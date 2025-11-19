×
KOCASİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 00:00

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KOCASİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

Vergi No

TC Kimlik No

 

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana
Kodu

Vergi
Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam
Borç

1640093278

38149615120

MERİH BERBER

HIRKA-İ ŞERİF MAH. UZUN YOL SK. Kapı No:37 Daire No:9 Tel: FATİH İSTANBUL

201610201610

0015

3080

2023112366IKz0000026

2023112314ILg0000268

₺147.731,61

1640093278

38149615120

MERİH BERBER

HIRKA-İ ŞERİF MAH. UZUN YOL SK. Kapı No:37 Daire No:9 Tel: FATİH İSTANBUL

201610201610

0015

0015

2023112366IKz0000026

2023112314ILg0000268

₺49.243,87

1640093278

38149615120

MERİH BERBER

HIRKA-İ ŞERİF MAH. UZUN YOL SK. Kapı No:37 Daire No:9 Tel: FATİH İSTANBUL

201610201610

0015

1084

2023112366IKz0000026

2023112314ILg0000268

₺36.391,22

5980562238

22964511606

ALİ KUŞ

HÜRRİYET MAH. RÜYA SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

201412201412

0015

3080

2024090966IL30000004

2024090914ILk0000024

₺88.022,97

5980562238

22964511606

ALİ KUŞ

HÜRRİYET MAH. RÜYA SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

201412201412

0015

0015

2024090966IL30000004

2024090914ILk0000024

₺29.340,99

5980562238

22964511606

ALİ KUŞ

HÜRRİYET MAH. RÜYA SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

201412201412

0015

1084

2024090966IL30000004

2024090914ILk0000024

₺26.729,64

6150552957

49327849916

TANER MENEKŞE

KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN

201612201612

0015

3080

2024072466IL40000024

2024072414ILl0000486

₺132.874,80

6150552957

49327849916

TANER MENEKŞE

KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN

201608201608

0015

3080

2024072466IL40000024

2024072414ILl0000479

₺120.030,00

6150552957

49327849916

TANER MENEKŞE

KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN

201607201607

0015

3080

2024072466IL40000024

2024072414ILl0000480

₺51.654,00

6150552957

49327849916

TANER MENEKŞE

KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN

201612201612

0015

0015

2024072466IL40000024

2024072414ILl0000486

₺44.291,60

6150552957

49327849916

TANER MENEKŞE

KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN

201608201608

0015

0015

2024072466IL40000024

2024072414ILl0000479

₺40.010,00

6150552957

49327849916

TANER MENEKŞE

KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN

201612201612

0015

1084

2024072466IL40000024

2024072414ILl0000486

₺32.199,99

6150552957

49327849916

TANER MENEKŞE

KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN

201608201608

0015

1084

2024072466IL40000024

2024072414ILl0000479

₺31.327,83

6600443550

11651489588

HİKMET ÖRENTAŞ

SANAYİ MAH. SAMİ PAŞA SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL

201401201412

0001

3080

2020110766IL40002106

2020101714ILl0006336

₺41.966,19

7351075870

99962632466

SABBUH RUSTEM

GÜZELEVLER MAH. 1890 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: YÜREĞİR ADANA

201901201912

0010

0010

2024091866IL50000008

2024091814ILm0000136

₺185.416,56

7351075870

99962632466

SABBUH RUSTEM

GÜZELEVLER MAH. 1890 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: YÜREĞİR ADANA

201901201903

0033

1086

2024091866IL50000008

2024091814ILm0000138

₺31.402,31

7351075870

99962632466

SABBUH RUSTEM

GÜZELEVLER MAH. 1890 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: YÜREĞİR ADANA

201904201906

0033

1086

2024091866IL50000008

2024091814ILm0000130

₺24.530,25

9680047047

59029350160

ENVER YILMAZ

CUMHURİYET MAH. ÇELİK HANÇER CAD. Kapı No:62 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL

201901201912

0001

0001

2020110666IL70001168

2020101714ILo0002399

₺70.729,94

Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı , soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan vergi ve ceza nevileri yazılı ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kocasinan Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02337196