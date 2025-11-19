Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KOCASİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana
Vergi
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Toplam
1640093278
38149615120
MERİH BERBER
HIRKA-İ ŞERİF MAH. UZUN YOL SK. Kapı No:37 Daire No:9 Tel: FATİH İSTANBUL
201610201610
0015
3080
2023112366IKz0000026
2023112314ILg0000268
₺147.731,61
1640093278
38149615120
MERİH BERBER
HIRKA-İ ŞERİF MAH. UZUN YOL SK. Kapı No:37 Daire No:9 Tel: FATİH İSTANBUL
201610201610
0015
0015
2023112366IKz0000026
2023112314ILg0000268
₺49.243,87
1640093278
38149615120
MERİH BERBER
HIRKA-İ ŞERİF MAH. UZUN YOL SK. Kapı No:37 Daire No:9 Tel: FATİH İSTANBUL
201610201610
0015
1084
2023112366IKz0000026
2023112314ILg0000268
₺36.391,22
5980562238
22964511606
ALİ KUŞ
HÜRRİYET MAH. RÜYA SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
201412201412
0015
3080
2024090966IL30000004
2024090914ILk0000024
₺88.022,97
5980562238
22964511606
ALİ KUŞ
HÜRRİYET MAH. RÜYA SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
201412201412
0015
0015
2024090966IL30000004
2024090914ILk0000024
₺29.340,99
5980562238
22964511606
ALİ KUŞ
HÜRRİYET MAH. RÜYA SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
201412201412
0015
1084
2024090966IL30000004
2024090914ILk0000024
₺26.729,64
6150552957
49327849916
TANER MENEKŞE
KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN
201612201612
0015
3080
2024072466IL40000024
2024072414ILl0000486
₺132.874,80
6150552957
49327849916
TANER MENEKŞE
KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN
201608201608
0015
3080
2024072466IL40000024
2024072414ILl0000479
₺120.030,00
6150552957
49327849916
TANER MENEKŞE
KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN
201607201607
0015
3080
2024072466IL40000024
2024072414ILl0000480
₺51.654,00
6150552957
49327849916
TANER MENEKŞE
KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN
201612201612
0015
0015
2024072466IL40000024
2024072414ILl0000486
₺44.291,60
6150552957
49327849916
TANER MENEKŞE
KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN
201608201608
0015
0015
2024072466IL40000024
2024072414ILl0000479
₺40.010,00
6150552957
49327849916
TANER MENEKŞE
KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN
201612201612
0015
1084
2024072466IL40000024
2024072414ILl0000486
₺32.199,99
6150552957
49327849916
TANER MENEKŞE
KARŞIYAKA MAH. 333 SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: MERKEZ BATMAN
201608201608
0015
1084
2024072466IL40000024
2024072414ILl0000479
₺31.327,83
6600443550
11651489588
HİKMET ÖRENTAŞ
SANAYİ MAH. SAMİ PAŞA SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL
201401201412
0001
3080
2020110766IL40002106
2020101714ILl0006336
₺41.966,19
7351075870
99962632466
SABBUH RUSTEM
GÜZELEVLER MAH. 1890 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: YÜREĞİR ADANA
201901201912
0010
0010
2024091866IL50000008
2024091814ILm0000136
₺185.416,56
7351075870
99962632466
SABBUH RUSTEM
GÜZELEVLER MAH. 1890 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: YÜREĞİR ADANA
201901201903
0033
1086
2024091866IL50000008
2024091814ILm0000138
₺31.402,31
7351075870
99962632466
SABBUH RUSTEM
GÜZELEVLER MAH. 1890 SK. Kapı No:11 Daire No:3 Tel: YÜREĞİR ADANA
201904201906
0033
1086
2024091866IL50000008
2024091814ILm0000130
₺24.530,25
9680047047
59029350160
ENVER YILMAZ
CUMHURİYET MAH. ÇELİK HANÇER CAD. Kapı No:62 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL
201901201912
0001
0001
2020110666IL70001168
2020101714ILo0002399
₺70.729,94
Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı , soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan vergi ve ceza nevileri yazılı ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kocasinan Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02337196