KOCAELÄ° VALÄ°LÄ°ÄžÄ° Ã‡EVRE ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K VE Ä°KLÄ°M DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°L MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ

AÃ‡IKLAMALAR

1- YukarÄ±da tapu ve ihale bilgileri verilen satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n,Â 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45. maddesine gÃ¶re AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ ile belirtilen tahmini bedeller Ã¼zerinden, karÅŸÄ±sÄ±nda yazÄ±lÄ± tarih ve saatte Kocaeli ValiliÄŸi Kompleksi KÃ¶rfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 Ä°zmit/KOCAELÄ° adresinde bulunan Kocaeli ValiliÄŸi 1. Kat 4 No.lu ToplantÄ± Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapÄ±lacaktÄ±r.

2-Ä°haleye iÅŸtirak etmek isteyenlerin;Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

a- 1) TedavÃ¼ldeki TÃ¼rk ParasÄ±,

Â 2) Mevduat ve katÄ±lÄ±m bankalarÄ±nÄ±n verecekleri sÃ¼resiz teminat mektuplarÄ±,

Â 3) Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca Ä°hraÃ§ edilen Devlet Ä°Ã§ borÃ§lanma senetleri veya bu senetler yerine dÃ¼zenlenen belgelerdir.Â (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraÃ§ edilmiÅŸ ise, bu iÅŸlemlerde anaparaya tekabÃ¼l eden satÄ±ÅŸ deÄŸerleri esas alÄ±nÄ±r.)

Mevduat ve KatÄ±lÄ±m bankalarÄ±nca verilen teminat mektuplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki teminatlar istekliler tarafÄ±ndan hizmet binamÄ±zdakiÂ DefterdarlÄ±k Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yatÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir.

Teminat mektuplarÄ±nÄ±nÂ (sÃ¼resiz ve limit iÃ§i olarak dÃ¼zenlenecek, ÅŸube limitleri ve iÅŸin Ã¶zelliÄŸi belirtilecek,Â banka teyit yazÄ±sÄ± ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanuna gÃ¶re dÃ¼zenlenmesi gerekmektedir. Mevzuata aykÄ±rÄ± olarak dÃ¼zenlenmiÅŸ teminat mektuplarÄ± kabul edilmez. Ãœzerinde suÃ§ unsuru tespit edilen teminat mektuplarÄ±, gerekli kovuÅŸturma yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±na intikal ettirilir. YabancÄ± bankalarÄ±n ve benzeri kredi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kontrgarantilerine dayanarak bankalarÄ±n verecekleri teminat mektuplarÄ±, yukarÄ±daki miktarlara dÃ¢hil deÄŸildir.

b- Yasal yerleÅŸim yeri sahibi olmalarÄ±

c- Tebligat iÃ§in TÃ¼rkiye'de adres gÃ¶stermeleri,

d- GerÃ§ek kiÅŸilerin T.C. Kimlik numarasÄ±nÄ± gÃ¶sterir nÃ¼fus cÃ¼zdan fotokopilerini vermeleri, (AslÄ± ihale sÄ±rasÄ±nda ibraz edilecektir.) tÃ¼zel kiÅŸilerin vergi kimlik numaralarÄ±nÄ± bildirmeleri,Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

e- Ã–zel hukuk kiÅŸilerinin, yukarÄ±da belirtilen ÅŸartlardan ayrÄ± olarak, idare merkezlerinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Sanayi veya Ticaret OdasÄ±ndan, ya da baÄŸlÄ± olduÄŸu diÄŸer kuruluÅŸlardan 2026 yÄ±lÄ± iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ sicil kayÄ±t belgesi ile tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifte bulunacak kiÅŸilerin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi temsilen tam yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir "noterlikÃ§e tasdik edilmiÅŸ vekaletnameyi" vermeleri; kamu tÃ¼zel kiÅŸilerinin ise yukarÄ±daki bentlerde belirtilen ÅŸartlardan ayrÄ± olarak tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifte bulunacak kiÅŸilerin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi temsile yetkili olduÄŸunu gÃ¶sterir belgeyi vermeleri ÅŸarttÄ±r.Vekaletname olmasÄ± durumunda, vekaletnamenin aslÄ±nÄ±n ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Â f) Ä°haleye katÄ±lmak isteyen isteklilerin banka yolu ile Ã¶deme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gÃ¼n Ã¶nce; GeÃ§ici teminat tutarÄ±nÄ±Â yatÄ±rmasÄ± ve aÃ§Ä±klama kÄ±smÄ±na gerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§inÂ T.C. Kimlik NoÂ ve katÄ±lmakÂ istenilenÂ taÅŸÄ±nmaz bilgisi, tÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in Vergi Kimlik No ve katÄ±lmak istenilenÂ taÅŸÄ±maz bilgisininÂ belirtilmesi (GeÃ§ici teminat bedelleri,KocaeliÂ Milli Emlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan ihalelerÂ Hazine MÃ¼ÅŸteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§ Ã–demeler SaymanlÄ±ÄŸÄ±,Â Ziraat BankasÄ± Ä°zmit E 5 Åžubesi TR46 0001 0024 2400 0010 0064 99 Ä°ban numaralÄ±Â hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lmasÄ± halinde Kocaeli DeftardarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nacak ONAYLI MUHASEBE Ä°ÅžLEM FÄ°ÅžÄ° ile birlikte ihale saatine kadar Ä°hale Komisyonuna ibrazÄ± ÅŸarttÄ±r. TaÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸ ihalelerinde, dÄ±ÅŸarÄ±da yerleÅŸik kiÅŸiler ile geÃ§imini yurt dÄ±ÅŸÄ±nda temin eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±ndan, teminat olarak TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nca belirlenen konvertibl dÃ¶viz kabul edilecektir.

3- SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlardan 1. sÄ±radaki taÅŸÄ±nmaz Ã¼zerinde tarÄ±msal faaliyet yapÄ±lmakta, 8. sÄ±radaki taÅŸÄ±nmaz DarÄ±ca Belediyesince kullanÄ±lmakta, 9. sÄ±radaki taÅŸÄ±nmaz otopark olarak iÅŸgalli, 2., 3., 4., 5., 6. veÂ 7. sÄ±radaki taÅŸÄ±nmazlar tespit tarihleri itibariyle iÅŸgalsizdir. SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlar Ã¼zerindeki Hazineye ait olmayan yapÄ±larÄ±n tahliyesinden Hazine sorumlu deÄŸildir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â4- Posta ile gÃ¶nderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Postadaki gecikme nedeniyle iÅŸleme konulmayacak olan tekliflerin alÄ±nÄ±ÅŸ zamanÄ± bir tutanakla tespit edilir.

- Komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alÄ±namaz.

5- Ä°hale ÅŸartnameleri mesai saatleri iÃ§erisinde Kocaeli Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Milli Emlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Gebze ve KandÄ±ra Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde bedelsiz gÃ¶rÃ¼lebilir. AyrÄ±ca ihale ilanlarÄ± www.milliemlak.gov.tr adresinde satÄ±ÅŸ/kiralama ilanlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ve Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.Â Â

6- Postayla yapÄ±lacak mÃ¼racaatlarda teklifin 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 37. maddesine uygun hazÄ±rlanmasÄ± ve teklifin ihale saatinden Ã¶nce iadeli taahhÃ¼tlÃ¼ veya imza karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Gebze ve KandÄ±ra Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine veya Ä°hale KomisyonlarÄ±na ulaÅŸmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayÄ± idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- SatÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÂ ihale bedeliÂ 5.000,00 TL'sine kadar olanlar bu bedel dahil peÅŸin, bu bedelin Ã¼zerinde olanlar ise tamamÄ± peÅŸin Ã¶denebileceÄŸi gibi, ihale bedelinin 1/4 'Ã¼ peÅŸin, geri kalan kÄ±smÄ± ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yÄ±lda taksitle Ã¶denebilir. Ancak 8. sÄ±radaki taÅŸÄ±nmaz iÃ§in 4706 sayÄ±lÄ± Kanunun 5. maddesi uyarÄ±nca taksitli satÄ±ÅŸ hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak olup satÄ±ÅŸ bedelinin tamamÄ± peÅŸin tahsil edilecektir.SatÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlar iÃ§in mÃ¼ÅŸteriden KDV, vergi, resim ve harÃ§ alÄ±nmayacak olup, ayrÄ±ca satÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar satÄ±ÅŸ tarihini takip eden yÄ±ldan itibaren 5 yÄ±l sÃ¼re ile emlak vergisinden muaftÄ±r.

8- SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n; satÄ±ÅŸ bedelleri Ã¼zerindenÂ 5.000.000,00-TL'ye (BeÅŸMilyonTL'ye) kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %1 (yÃ¼zde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeÅŸmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§im %0.5 (binde beÅŸ) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aÅŸan kÄ±smÄ± iÃ§in % 0.25 (binde iki buÃ§uk) oranlarÄ±nda dÃ¶ner sermaye bedeli tahsil edilir.Â

9-Â Posta ile yapÄ±lacak mÃ¼racaatlarda teklifin ihale saatinden Ã¶nce komisyona ulaÅŸmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayÄ± Ä°dare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.

Ä°LAN OLUNUR.

Bilgi iÃ§in: Tlf.: 0 262 318 80 00Â Â Â Â Â