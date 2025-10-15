KOCAELİ VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİĞ

Muhattap: Arden Yiyecek Turizm İnşaat Limited Şirketi (VergiNo:0730870383)

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Maşukiye Mahallesi, 213 ada 19 parsel sayılı (266389 YKN) taşınmaz maliki tarafından 6306 sayılı Kanun’u kapsamında:” Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” nin feshi işlemiyle ilgili yapılan başvuruya istinaden tarafınıza kayıtlı adreste tebligat yapılamaması, başkaca adresin ve elektronik tebligat adresinin bulunamaması sebebiyle Tebligat Kanunu kapsamında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 6306 sayılı Kanun uyarınca söz konusu taşınmaz üzerindeki inşai faaliyete başlanılmama gerekçelerine ilişkin bilgi ve belgelerle destekli olacak şekilde hazırlanacak savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) günlük süre içerisinde Müdürlüğümüze verilmesi gerektiği aksi takdirde savunma hakkınızdan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02312969