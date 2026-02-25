KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEBLİGAT

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü

Aşağıda ünvanı yazılı tüzel kişiye ait 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yazılan “İdari Yaptırım Kararı” tespit edilen adreslerine memur eliyle tebliğ çıkarılmış, kanuni temsilcileri ve sorumlu mirasçıları arandığı halde bulunamamış, belirtilen adreslerinde yaşamadıkları tespit edilerek memur eliyle tebliğleri mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'na göre ilanen tebligat yapılması gerekmektedir. Bu ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde idari yaptırım kararı uygulanmış gerçek/tüzel kişilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğüne bizzat bilvekale başvurmaları veya taahhütlü olarak veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat olunacağını, aksi halde bir aylık süre bitiminde tebliğ yapılmış sayılacağını ilan olunur.

FİRMA ADI VERGİ NO ADRES KABAHAT FİİLİ 8340003852 Vergi Nolu

Tekdem İnşaat Malzemeleri Deri ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. Demirciler Mahallesi Köprü Sokak, No:67, Dilovası KOCAELİ 5491 Sayılı Yasa ile değişik 2872 Sayılı Çevre Kanununun 8. Maddesini ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 13. Maddesini ihlal ettiği için yine aynı yönetmeliğin 46. Maddesi hükümleri gereği 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. maddesi (r) bendi hükmüne ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 20.05.2008 tarihli ve 882 sayılı 2008/6 Genelgesiyle Belediyemize verilen “İdari Yaptırım Kararı Verme” yetkisi mucibince, Belediyemiz Encümeninin 05.11.2025 tarihli ve 4890 nolu kararı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24.12.2024 tarihli ve 32762 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2025/1 tebliğine istinaden belirtilen 1.869.726,00 TL (Birmilyon SekizyüzaltmışdokuzbinYediyüzyirmialtıTürkLirası) olarak İdari Para Cezası uygulanmıştır.

