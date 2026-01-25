KOCAELİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KOCAELİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/114 Esas

İLAN

Kocaeli ili, Başisekele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 1822 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Hüsniye ve Münire'nin hisselerini yönetmek üzere Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/1478 Esas ve 2012/207 Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım olarak atandığı, 4721 sayılı TMK.588. Maddesi uyarınca adı geçenlerin gaipliğine ve mal varlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgilerinin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gaipliğine karar verilmesi talep edilen Hüsniye ve Münire hakkında bilgisi bulunanların (yaşadığı ve adres bilgisi) mahkememize bilgi vermesi,

Verilen süre içerisinde gaipliğine karar verilmesi istenen kişiler hakkında bilgi verilmemesi ve mahkememizce ilgili kişiler hakkında bilgi edinilememesi halinde Kocaeli ili, Başisekele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 1822 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Hüsniye ve Münire'nin gaipliğine, işbu hisselerin Maliye Hazinesi adına tesciline / bu hisselerin kamulaştırılmış olması halinde kamulaştırma bedelinin Hazineye ödenmesine karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.

