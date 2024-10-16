KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/124

KARAR NO : 2023/318



Davacı: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Davalılar: Nurhayat Atasoy ve arkadaşları



Davacı idare tarafından davalı Nurhayat Atasoy aleyhine açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ve davacının istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM:



Davanın KABULÜNE,



Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, UzuntarlaMahallesi, Kızılcıkderemevkii, 131 ada, 8 parsel nolu 10.543,70 m2 yüzölçümlü taşınmazda irtifak kamulaştırma bedelinin 181.142,87-TL olduğunun Tespitine,



Tespit edilen kamulaştırma bedeli 181.142,87-TL ye davanın açıldığı 11/04/2023 tarihini takip eden 4.ayın bitimi olan 12/08/2023 tarihinden karar tarihi olan 28/11/2023 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,



Varsa tapu kayıtlarındaki takyidatlar bedele yansıtılmak suretiyle:



Davacı tarafından kamulaştırma bedeli olarak bankaya depo edilen 181.142,87-TL nin Anayasa Mahkemesi nin 27/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/104 E. 2020/39 K sayılı Kararı ile 2942 Sayılı Yasanın bir kısım hükümlerinin iptaline ilişkin kararı nazara alınarak, mahkememiz gerekçeli kararı ile birlikte davalılara Derhal ve Peşin olarak tapudaki hisseleri oranında davalılara payları oranında ödenmesine, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,



Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Uzuntarla Mahallesi, Kızılcıkdere mevkii, 131 ada, 8 parsel nolu taşınmazın fen bilirkişisinin 25/07/2023 tanzim tarihli rapor vekrokisinde gösterilen (İRT) harfi ile gösterilen kısmın alanı 131/8-(İRT) =1.031,32 m2 lik alanında DAVACI LEHİNE DAİMİ İRTİFAK TESİSİNE, İRTİFAK HAKKININ TAPUYA TESCİLİNE,



25/07/2023 tarihli Fen raporunun ve krokisinin kararın eki sayılmasına,



Karardan bir örneğin 2942 sayılı KanunuyarıncaTapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Karardan bir örneğin bilirkişi raporu ekli olarak Vakıflar Bankası TAO E-5 Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,



Alınması gereken 269,85-TL harcın peşin alınandan mahsubu ile eksik kalan 89,95-TL nin davacıdan alınmasına,



Davacının yapmış olduğu masrafların üzerinde bırakılmasına,



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alındığında davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Gider avansının artan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,



Dair; davacı vekilinin yüzünde; Tapu İptal ve Tescile yönelik kararın kesin; bedel tespitine yönelik kararın ise HMK'nın ilgili maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup davacı vekilinin Mahkememizin yukarıdaki hükmünün kaldırılmasını ve istinaf talebinin kabulüne ilişkin 28/12/2023 tarihli istinaf dilekçesi ve mahkememiz hükmü davalı Nurhayat Atasoy'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02104746