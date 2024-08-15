T.C.

KOCAELİ

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2024/59- 2024/60-2024/61-2024/62-2024/63-2024/69

İLAN

ESAS NO: 2024/59 Genel Müdürlükleri yatırım programında 16D001510 proje numarasıyla yer alan 154 kV. Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattına isabet eden Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Uzuntarla Mahallesi, Köy Civarı Mevki, 131 ada, 21 nolu parselde kayıtlı maliki CAVİT NARTOP, ERSİN NARTOP, GÜLNUR YÜREKLİ, GÜLŞAH KOÇ, HAFİZE KOÇ, İBRAHİM NARTOP, İLKNUR MİNE NARTOP, İSMAİL HAKKI NARTOP, NESRİN NARTOP, NEZİHA NARTOP, NURAN NARTOP BOSTANCI, NURDAN TÜMER, SONER KOÇ, ŞÜKRAN NARTOP, TALAT NARTOP, ÜMİT KOÇ olan taşınmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı Bakan Olur'u ile Kuma Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2024/60 Genel Müdürlükleri yatırım programında 16D001510 proje numarasıyla yer alan 154 kV. Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattına isabet eden Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Uzuntarla Mahallesi, 179 ada, 12 nolu parselde kayıtlı maliki AHMET TOPÇU, ELİF TANTAN, ETHEM TOPÇU, FATMA ÖZEN, HACER DEVECİ, HATİCE KAHVECİ, HAVA TOPÇU, KAZIM TOPÇU, MEHMET TOPÇU, MELEK ERDOĞAN, NACİYE MAKARNACI, SEVİM TOPÇU, ÜMMÜHAN ÇETİN, YUSUF TOPÇU, YUSUF TOPÇU, ZEYNEP KOYUN olan taşınmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı Bakan Olur'u ile Kuma Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2024/61 Genel Müdürlükleri yatırım programında 16D001510 proje numarasıyla yer alan 154 kV. Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattına isabet eden Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşukiye Mahallesi, Batak Mevkii, 156 ada, 92 nolu parselde kayıtlı maliki ENDER ŞENOL, ERCAN SOYKAN, ERGİN SOYKAN, ERSİN SOYKAN, HÜSEYİN SOYKAN, NALAN ÖZKAN, NİHAN YAZICI, NÜKET ŞENOL, TİMUR SOYKAN, UĞUR SOYKAN, ÜMİT SOYKAN olan taşınmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı Bakan Olur'u ile Kuma Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2024/62 Genel Müdürlükleri yatırım programında 16D001510 proje numarasıyla yer alan 154 kV. Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattına isabet eden Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşukiye Mahallesi, Batak Mevkii, 156 ada, 18 nolu parselde kayıtlı maliki Hasan Şirinoğlu olan taşınmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı Bakan Olur'u ile Kuma Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2024/63 Genel Müdürlükleri yatırım programında 16D001510 proje numarasıyla yer alan 154 kV. Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattına isabet eden Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşukiye Mahallesi, Batak Mevkii, 157 ada, 3 parsel , 157 ada, 4 parselde kayıtlı maliki İSMET TOPÇU, SEVİME TOPÇU,GÜLAY ŞAHİN, GÜLER AYAR, NURAY MERT, ŞENER TOPÇU, ŞENOL TOPÇU, TANER TOPÇU olan taşınmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı Bakan Olur'u ile Kuma Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2024/69 Genel Müdürlükleri yatırım programında 16D001510 proje numarasıyla yer alan 154 kV. Sapanca TM İrtibatları Enerji İletim Hattına isabet eden Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşukiye Mahallesi, Batak Mevkii, 156 ada, 76 parselde kayıtlı maliki EMİNE KESKİN, EMRİYE TUNAKMAN, HAMİDE GENÇ, HAVVA KARAKAŞ, İLYAS DURĞUT, İZZET DURĞUT, RAMAZAN DURĞUT, SABİRE DARCAN, SABRİYE ASLAN olan taşınmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 07/09/2021 tarih ve 77699 sayılı Bakan Olur'u ile Kuma Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır. İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur.19/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02076751