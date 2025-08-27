KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/302 Esas
DAVACILAR :
SENİHA KARAYEL
SELAHATTİN KARAYEL
ŞENAY GÜNİSTER
ŞENGÜL KARDEŞ
MURAT KARAYEL
ŞENOL KARAYEL
SEDAT KAZANCI
ADEM KAZANCI
İBRAHİM KAZANCI
ÖMER KAZANCI
NURETTİN KAZANCI
FATİME İMER
RECEP DUYMAÇ
SERVET EMİR
DAVALI : MEHMET YILDIRIM
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce kimlik bilgileri tespit edilemeyen Mehmet YILDIRIM adına dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesi sonuç; Davalı Mehmet YILDIRIM adına ilgili tapu siciline haksız olarak ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın kurulan yolsuz tescilin (Kocaeli ili Başiskele ilçesi Kılıçarslan mah. 1799 ada 16 parsel) TERKİNİ ile davalıya ait hissenin, davacılar ve diğer hak sahipleri adına hisseleri oranında PAYLAŞTIRILMASINA karar verilmesi istemli açılmıştır.
Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
