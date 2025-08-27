KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/302 Esas

DAVACILAR :

SENİHA KARAYEL

SELAHATTİN KARAYEL

ŞENAY GÜNİSTER

ŞENGÜL KARDEŞ

MURAT KARAYEL

ŞENOL KARAYEL

SEDAT KAZANCI

ADEM KAZANCI

İBRAHİM KAZANCI

ÖMER KAZANCI

NURETTİN KAZANCI

FATİME İMER

RECEP DUYMAÇ

SERVET EMİR

DAVALI : MEHMET YILDIRIM

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kimlik bilgileri tespit edilemeyen Mehmet YILDIRIM adına dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi sonuç; Davalı Mehmet YILDIRIM adına ilgili tapu siciline haksız olarak ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın kurulan yolsuz tescilin (Kocaeli ili Başiskele ilçesi Kılıçarslan mah. 1799 ada 16 parsel) TERKİNİ ile davalıya ait hissenin, davacılar ve diğer hak sahipleri adına hisseleri oranında PAYLAŞTIRILMASINA karar verilmesi istemli açılmıştır.

Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02283412