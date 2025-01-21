T.C. KOCAELİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/238 Esas

Konu : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mahallesi 359 parsel nolu taşınmazın maliklerinden olan Rukiye Kızı Hatice Ve Gülizar'ın hisselerini yönetmek üzere Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2008/1660 Esas, 2009/563 Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım olarak atandığı, adı geçenlerin hisselerinin resmi yönetilme süresi sona erdiğinden 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi uyarınca adı geçenin gaipliğine ve mal varlığının hazineye intikalinekarar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgililerin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gaiplerin adreslerini bildirmedikleri ya da gaipleri tanıyorlar ise adreslerini veya kendilerini tespite yarayan bilgileri vermedikleri ya da gaip kişiler bizzat mahkememize müracaat etmedikleri takdirde;

Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mahallesi 359 parsel nolu taşınmazın maliklerinden olan Rukiye Kızı Hatice Ve Gülizar'ın gaipliğine, işbu hisselerin Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02159467