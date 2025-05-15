KOCAELİ 5. AİLE MAHKEMESİ

T.C.KOCAELİ 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/570 Esas

DAVALI : AYA SABİROVA

Davacı Murat Gülay vekili tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasında tarafların boşanmalarına, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesinin talep edildiği, dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edilemediği, mahkemece yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı anlaşıldığından bu nedenle dava dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Boşanma talepli davaya karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınıza karar verileceği, dosyanın duruşmasının 30/06/2025 günü saat: 10:30 bırakılmasına karar verildiği, duruşmanın Kocaeli Adliyesi 5.Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız ve ya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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