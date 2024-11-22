KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KOCAELİ

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/45 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.HATİP Mahalle, 2131 Ada, 1 Parsel, taşınmaz tarla vasfında üzerindetek katlı mesken bulunmakta olup, taşınmaz ile ilgili bilgiler bilirkişi raporunda belirtilmiştir.



Yüzölçümü : 268 m2Kıymeti : 4.081.500,00 TL KDV Oranı : %10



İmar Durumu : /1000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut Alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulu bitişik nizam 3 kattır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:05

21/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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