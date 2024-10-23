KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KOCAELİ

4. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, UZUNTARLA Mahall, 101 Ada, 341 Parsel, taşınmaz tarla

Yüzölçümü : 12.238,22 m2 Kıymeti : 12.594.220,00 TL KDV Oranı : %10



İmar Durumu : 1/1000 ÖlçekliUygulama İmar Planında yer alan “DiğerTarım Alanı” kullanımında kalmakta



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, UZUNTARLA Mahalle, 452 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz arsa



Yüzölçümü : 675,59 m2 Kıymeti : 3.209.052,00 TL KDV Oranı : %10



İmar Durumu : 1/1000 Ölçekliuygulamaimar planı kapsamında Taks:0,10 Kaks:0,20 , 2 kat imarlı“KonutAlanında ” kalmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, UZUNTARLA Mahalle, 452 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz arsa



Yüzölçümü : 598,82 m2 Kıymeti : 2.844.395,00 TL KDV Oranı : %10



İmar Durumu : 1/1000 Ölçekliuygulamaimar planı kapsamında Taks:0,10 Kaks:0,20 , 2 kat imarlı“KonutAlanında ” kalmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:40

21/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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