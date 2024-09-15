KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KOCAELİ

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, CEDİT Mahalle/Köy, 4125 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz arsa İ

Yüzölçümü : 147 m2Kıymeti : 3.735.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında ayrıkNizam, 3 kat, taks: 0,40, Kaks : 1,20 yapılaşma koşuluna sahip "Konut alanında" kalmakta



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:15

12/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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