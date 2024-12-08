KOCAELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kocaeli Asliye 4. Hukuk Dairesi Mahkemesi

Esas No: 2024/253

Davacı Hazine vekili AV.SERPİL ELMAS ŞAHİN dilekçesinde; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Veliahmet Mahallesi 363 ada 11 parsel numaralı taşınmazlarda hissedar olarak gözüken Alikızı Zehr İLE Gaffure nin bulunamaması ve açık adresinin tespit edilememesi üzerine 3561 Sayılı Yasanın 1. Maddesi gereği 2010 yılından beri kayyımla idare edildiğini ve Alikızı Zehr İLE Gaffure nin bulunamadığını, bu nedenle gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Kocaeli ili, İzmitilçesi, Veliahmet Mahallesi 363 ada 11 parsel sayılı taşınmazda hissedar olarak gözüken Alikızı Zehr İLE Gaffure nin görenlerin, adresini bilenlerin veya bulunduğu yeri duyanların yada bizzat kendisinin iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememizin 2024/253 sayılı dosyasına müracaatları, etmedikleri takdirde adı geçenin mahkememizce Gaipliğine karar verileceği ve mirasının Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02136194