KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KOCAELİ2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2015/426 Esas

02.10.2026

Konu : Taha SAN İlan Hk.

İLAN METNİ

Davacılar vekiliBozan AKDEMİR tarafından davalılar ve dahili davalılar Taha SAN ve ark. aleyhine dava konusu Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mah./köyü, 1521 parsel ile 1613 (imar düzenlemesine tabi tutulan 245 ada 1 parsel, 266 ada 2 parsel ) sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yargılaması sırasında bildirilen ve tespiti sağlanan adreslerine yapılan tebligata rağmen ulaşılamayan dahili davalı 104*****190 TC.nolu, Yusufve Fatma' dan olma, 25/07/2004 doğumlu Taha SAN'ın en geç iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi,tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermediği, 07/01/2027 günü saat 09:40'de duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı takdirde yokluğunda verilecek kararlara itiraz edemeyeceği ile bilirkişiler tarafından sunulan 10/09/2024 ve 18/07/2024 tarihli bilirkişi raporlarında dava konusu taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilebileceğini kanaat olarak bildirildiği anlaşılarak, bilirkişi raporlarına karşı 2 haftalık süre içerisinde itiraz etmediği taktirdi itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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