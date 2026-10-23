×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 00:00

T.C.KOCAELİ2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2015/426 Esas

02.10.2026

Konu : Taha SAN İlan Hk.

İLAN METNİ

Davacılar vekiliBozan AKDEMİR tarafından davalılar ve dahili davalılar Taha SAN ve ark. aleyhine dava konusu Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mah./köyü, 1521 parsel ile 1613 (imar düzenlemesine tabi tutulan 245 ada 1 parsel, 266 ada 2 parsel ) sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yargılaması sırasında bildirilen ve tespiti sağlanan adreslerine yapılan tebligata rağmen ulaşılamayan dahili davalı 104*****190 TC.nolu, Yusufve Fatma' dan olma, 25/07/2004 doğumlu Taha SAN'ın en geç iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi,tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermediği, 07/01/2027 günü saat 09:40'de duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı takdirde yokluğunda verilecek kararlara itiraz edemeyeceği ile bilirkişiler tarafından sunulan 10/09/2024 ve 18/07/2024 tarihli bilirkişi raporlarında dava konusu taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilebileceğini kanaat olarak bildirildiği anlaşılarak, bilirkişi raporlarına karşı 2 haftalık süre içerisinde itiraz etmediği taktirdi itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02577412

 