KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİ

T.C. KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/236 Esas

DAVALI : GÜRTAŞ TAŞLAMA A.Ş. Yeni Gölcük Yolu Üzeri Bağgat Cad. No:1 İzmit / KOCAELİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Davacı SGK vekili 21.04.2025 tarihli dilekçesi ile fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile taleplerini toplam 30.271,41 TL olarak ıslah ettiklerini beyan etmiştir.

Islah talebine HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde ıslaha itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/05/2025

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