×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KOCAELİ 1.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

KOCAELİ 1.TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 00:00

İLAN

T.C. KOCAELİ 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/50 Esas

DAVALI/(LAR) : OSMAN SÜYÜR Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Cad. 476. Sok. 121/8 Gölcük/ KOCAELİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/07/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02196802