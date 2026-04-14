KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/795 Esas

DAVALI : ADER ENERJİ VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yavuz Sultan Selim Mah. İlimtepe Yolu Üstü Taş Ocağı İşletmesi Körfez / Kocaeli

Davacı Nilüfer Özcan tarafından aleyhinize açılan 2025/795 esas sayılı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi gönderilmiş olup yapılan araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme durusma günü olan 16/06/2026 günü saat 09:45'te duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

