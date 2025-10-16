×
KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 00:00

T.C.
KOCAALİ
İCRA DAİRESİ

2025/178 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/178 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, KARAPELİT Mahalle/Köy, Çakaldağ Mevkii, 109 Ada, 9 Parsel, Taşınmazın tam ...
Adresi : Karapelit Mahallesi Çakaldağ Mevkii Kocaali / SAKARYA
Yüzölçümü : 8.150,66 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planı içinde değildir. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre dikili tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 4.432.720,12 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:53
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:53

14/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02314281

 