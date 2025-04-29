KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KOCAALİ

İCRA DAİRESİ

2024/104 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/104 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, YENİ MAHALLE Mahalle/Köy, Yeni Mahalle Mevkii, 492 Ada, 9 Parsel, Satışa ç ...

Adresi : Yeni Mahalle Mahallesi Yeni Mahalle Mevkii Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 300 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 revize uygulama imar planı içerisindedir. İmar planındaki konumuna göre konut alanında kalmaktadır. 3 kat yapı izni vardır. emsal 1,05 tir. Yençok 9,50 metredir.

Kıymeti : 5.889.335,18 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:26

24/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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