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KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 00:00

KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)


Mardin ili Kızıltepe ilçesi Akziyaret  Mah. 123 ada 2 parsel taşınmazın  50876/594525 hissesi  elbirliği halinde murislerden (01/01/1941 doğumlu  193*******38) Ahmet YAŞIN: Mehmet oğlu  adına kayıtlı iken; Kızıltepe 3. Noterliğinden  verilen 13/01/2021 tarih 566  sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılardan Abdullah YAŞİN ve Şeri YAŞİN  hisseleri 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 04/10/2024 Cuma  günü saat 8:00 den itibaren 21/10/2024 tarih Pazartesi günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.  03/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02099582