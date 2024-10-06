KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

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(Miras ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)



Mardin ili Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mah. 123 ada 2 parsel taşınmazın 50876/594525 hissesi elbirliği halinde murislerden (01/01/1941 doğumlu 193*******38) Ahmet YAŞIN: Mehmet oğlu adına kayıtlı iken; Kızıltepe 3. Noterliğinden verilen 13/01/2021 tarih 566 sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılardan Abdullah YAŞİN ve Şeri YAŞİN hisseleri 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.



Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 04/10/2024 Cuma günü saat 8:00 den itibaren 21/10/2024 tarih Pazartesi günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 03/10/2024

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