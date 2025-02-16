İLAN

T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/2587 Esas

KARAR NO : 2024/637

DAVALI : ZAHİDE AKIN

DAVACI : DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Mahkememizden verilen 24/04/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. İş bu karara karşı davacı Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili Av. İbrahim İBRAHİMOĞLU tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Mahkememizin gerekçeli kararı ile istinaf dilekçesi, 12956779398 TC kimlik numaralı davalı Zahide AKIN'a MERNİS adresinin boş çıkması sebebiyle yurtiçi ikametgah adresi olan "Mavigöl Mah. Adatepe Sk. No:32 İç Kapı No:3 Arnavutköy/İstanbul" adresine tebliğe çıkarıldığı, ancak bu adrese yapılan tebligatlara cevap vermediği ve başkaca adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediğinde ve istinaf dilekçesine iki haftalık yasal süre içerisinde cevap verilmediği takdirde hükmün davalı Zahide AKIN yönünden kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02174310