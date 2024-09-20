KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIZILCAHAMAM

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N

Madde 1 - Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait aşağıda yazılı 2 adet taşınmazmal 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.



S.NO MAHALLESİ CİNSİ MEVKİİ MİKTARI

M2 İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ MUHAMMEN

BEDELİ

(AYLIK TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

(%3) TL KİRA

SÜRESİ 1 AKÇAY İşyeri (Meyve ve Sebzelerin Kurutulması) Yarbaşı Sk. No:6 1.280.42 (kapalı alan) 03.10.2024 15.00 115.000.00 414.080 10 YIL 2 YENİCE İşyeri Şehit Mehmet ERDEM Cad. No:11/ D 30 03.10.2024 14:30 6.000.00 6.480 3 YIL



Madde 2 - İhale Kızılcahamam Belediyesi Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma usulü ile Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.



Madde 3 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye katılanlar

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

1- Nüfus cüzdan sureti,

2- Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),

3- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

4- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5- Şartname aldığına dair belge,

6- Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Deneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8- Şartname aldığına dair belge,

9- Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Madde 4 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Tahakkuk ve Tahsilat Biriminde görülebilir veya 200.00.TL (İkiyüz TL) bedel karşılığında satın alınabilir



İlan olunur

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