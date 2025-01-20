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KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 00:00
KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Vergi Kimlik NoT.C.
Kimlik No		Ad Soyad / UnvanVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
047029909319957089198ERGİN ALAGEYİK20193080  3080645.673,29YENİ BATI MAH. 2422 CAD. 21 31 YENİMAHALLE ANKARA
420025183358312149092YALÇIN GÜLLÜ20193080  3080476.721,70HACI BAYRAM MAH. RÜZGARLI CAD. ÇAPAR IŞ HANI 16 147 ALTINDAĞ ANKARA
047029909319957089198ERGİN ALAGEYİK20203080  308011.356.361,40YENİ BATI MAH. 2422 CAD. 21 31 YENİMAHALLE ANKARA
420025183358312149092YALÇIN GÜLLÜ20203080  30809.359.308,86HACI BAYRAM MAH. RÜZGARLI CAD. ÇAPAR IŞ HANI 16 147 ALTINDAĞ ANKARA
          
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02158939