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KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 00:00

 

KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLANI LİSTESİ
Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / UnvanVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
047029909319957089198ERGİN ALAGEYİK2019VZC0308012.525.243,43YENİ BATI MAH. 2422 CAD. 21 31 YENİMAHALLE
ANKARA
Yukarıda Adı ve Soyadı yazılı kişi ve kuruluşların adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103,106 ve 5035 sayılı genel tebliğ gereğince ilanen tebliğ edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle;ilan yazısının vergi dairesinin ilan panosuna asılmasını izleyen 15.gün ilan tarihi bu tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02124716