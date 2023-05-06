KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

Hissedar İlhan Hazan - Demirhendek Cad. No: 7 Siteler ANKARA Hissedar İlhan HAZAN'ye gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan hissedar İlhan HAZAN'a Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 14/04/2022 tarih ve 2020/1335 Esas, 2022/616 Karar sayılı ilamı ile satılmak suretiyle umuma açık ortaklığın giderilmesine karar verilen Ankara İli, Altındağ İlçesi, Ali Ersoy Mahallesi 23330 ada, 6 parsele kain ARSA vasıflı taşınmazın bilirkişilerce tanzim olunan rapor ile kıymet takdiri yaptırılmış olup, bilirkişilerce toplam 3.671.800,00 TL kıymet takdir edilmiş,iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten 15 gün toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 08/09/2022 tarihli kıymet takdir raporunun hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01824637