KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/44 Ort. Gid. Satış

Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/2632 Esas, 2024/1182 karar sayılı ilamı gereğince, Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi 5313 ada 1 parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Satış Memurluğumuzca bilirkişi marifetiyle yapılan kıymet takdirinde; Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi 5313 ada 1 parsel sayılı taşınmazın değerinin 2.562.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Hissedar T.C.:591*****042 kimlik numaralı Doğan kızı 1967 doğumlu Tülün ULCAY veT.C.:591*****998 kimlik numaralı Doğan oğlu 1965 doğumlu Uğur ULCAY'in mahkeme aşamasında adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş, Satış Memurluğumuzca da hissedarlara tebligat yapılamaması nedeniyle yukarıda özellikleri ve değeri yazılı bilirkişi raporunun hissedarlar Tülün ULCAY ve Uğur ULCAY'a Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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