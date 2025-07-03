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KIRŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KIRŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 00:00

T.C.
KIRŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/7 Esas

DAVALILAR : 

1- AYŞE MALİKE ARMAN (542***992)
2- FATMA MEBRUKE ERDİL (383***428)
3- EMİNE FATMA ERDİL (383***210)
4- MUSTAFA ARMAN (168***162)
5- MUSTAFA ARMAN (542***838)
6- HATİCE MEHLİKAPEKKİP (197***594)
7- NECİP ARMAN (168***008)
8- VELİ ARMAN (168***008)
9- ELİF ARMAN (168***390)
10- KENAN GÜRER (177***526)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02252592