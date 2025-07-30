KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

GÃ¼ncelleme Tarihi:
KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN GAYRÄ°MENKUL SATIÅž Ä°HALESÄ° Ä°LANI
|S.N
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|mÂ²'si
|NiteliÄŸi
|Ä°mar Durumu
|TaÅŸÄ±nmaz
Muhammen
Bedeli (TL)
|%3 GeÃ§ici
Â Teminat
Bedeli(TL)
|1
|AÅžIKPAÅžA
|6390
|5
|501,67
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|4.365.000,00
|130.950,00
|2
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5881
|1
|835,01
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|6.630.000,00
|198.900,00
|3
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5881
|2
|812,92
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|6.420.000,00
|192.600,00
|4
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|1
|700,00
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|5.560.000,00
|166.800,00
|5
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|2
|723,57
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|5.750.000,00
|172.500,00
|6
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|3
|654,82
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|5.200.000,00
|156.000,00
|7
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|4
|650,29
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|5.200.000,00
|156.000,00
|8
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|5
|645,67
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|5.150.000,00
|154.500,00
|9
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|6
|640,96
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|5.100.000,00
|153.000,00
|10
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|7
|563,36
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|4.480.000,00
|134.400,00
|11
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|8
|562,00
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|4.480.000,00
|134.400,00
|12
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|9
|654,00
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|5.200.000,00
|156.000,00
|13
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|10
|655,00
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|5.200.000,00
|156.000,00
|14
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|11
|609,00
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|4.850.000,00
|145.500,00
|15
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|12
|609,00
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|4.850.000,00
|145.500,00
|16
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|13
|609,00
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|4.850.000,00
|145.500,00
|17
|BAHÃ‡ELÄ°EVLER
|5882
|14
|609,00
|Arsa
|A-4, TAKS=0.40 Konut
|4.850.000,00
|145.500,00
|18
|GÃœLDÄ°KEN
|5887
|3
|2.850,32
|Arsa
|E=0.75 YenÃ§ok=13,50 Toplu Ä°ÅŸyeri
|12.120.000,00
|363.600,00
|19
|GÃœLDÄ°KEN
|7403
|1
|840,87
|Arsa
|A-2, TAKS=0.20 Konut
|3.560.000,00
|106.800,00
|20
|YENÄ°CE
|3216
|15
|410,00
|Arsa
|BL-5 TAKS= 0.40 Konut
|1.950.000,00
|58.500,00
|21
|YENÄ°CE
|3236
|4
|624,00
|Arsa
|BL-5, Konut
|2.935.000,00
|88.050,00
|22
|YENÄ°CE
|3242
|6
|597,00
|Arsa
|BL-5, Konut
|2.810.000,00
|84.300,00
|23
|KUÅžDÄ°LLÄ°
|6001
|2
|600,00
|Arsa
|A-4 Konut
|2.760.000,00
|82.800,00
1- MÃ¼lkiyetleri KÄ±rÅŸehir Belediyesine ait yukarÄ±daki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 23 adet arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n 2886 sayÄ±lÄ± Dev Ä°hale Kanunun 45. maddesi gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.Â Â Â 1- MÃ¼lkiyetleri KÄ±rÅŸehir Belediyesine ait yukarÄ±daki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 23 adet arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n 2886 sayÄ±lÄ± Dev Ä°hale Kanunun 45. maddesi gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.Â Â Â
2- Ä°hale 13/08/2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 11:30â€™de Yenice Mahallesi Terme Caddesi NeÅŸet ErtaÅŸ KÃ¼ltÃ¼r Sanat Merkezi 1. KatÄ±nda bulunan Belediye EncÃ¼m ToplantÄ± Salonunda toplanacak olan Belediye EncÃ¼meni (Ä°hale Komisyonu) huzurunda liste sÄ±rasÄ±na gÃ¶re taÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.
3- Toplam Arsa muhammen bedelinin %3â€™Ã¼ geÃ§ici teminat olarak yatÄ±rÄ±lacaktÄ±r.
4- Ä°haleye iÅŸtirak etmek isteyen gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸi veya kiÅŸilerin temin edeceÄŸi belgeler;
a) Hangi taÅŸÄ±nmaz yada taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ihalesine iÅŸtirak edeceÄŸine dair dilekÃ§e
b) NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi (TÃ¼zel KiÅŸilerden Ä°stenmez)
c) YerleÅŸim Yeri Adres Belgesi (TÃ¼zel KiÅŸilerden Ä°stenmez)Â
d) Ä°haleye TÃ¼zel KiÅŸi adÄ±na katÄ±lacak olanlar MevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf OdasÄ±ndan bulunduÄŸu yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge,Â Åžirket ana sÃ¶zleÅŸmesi, yetki belgesi ve imza sirkÃ¼leri
e) Ä°steklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya VakÄ±f olmasÄ± halinde, tÃ¼zel kiÅŸiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alÄ±nmÄ±ÅŸ halen faaliyette olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir belge, genel kurulundan alÄ±nmÄ±ÅŸ yetki kararÄ±
f) GeÃ§ici Teminat Makbuzu (Belediyemiz Ziraat BankasÄ± Ä°ban TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 nolu hesabÄ±na yatÄ±rÄ±larak aÃ§Ä±klamalar kÄ±smÄ±na ihaleye katÄ±lacak kiÅŸi ve taÅŸÄ±nmaz bilgileri girilerek dekont alÄ±nacak.)Â
g) VekÃ¢leten ihaleye katÄ±lacaklar iÃ§in Noterden dÃ¼zenlenmiÅŸ Vekalet Ã–rneÄŸi
h) Ä°steklilerin Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde OrtaklÄ±k BeyannamesiÂ Â Â
i) KÄ±rÅŸehir Belediyesine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren belge
5-Teminat olarak kabul edilecek deÄŸerler;Â Â Â Â
a)Â TedavÃ¼ldeki TÃ¼rk parasÄ±,
b) Banka Teminat mektubu (SÃ¼resiz)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller.
6- BÃ¼tÃ¼n bu belgeler dosya ÅŸeklinde 13/08/2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ en geÃ§ saat 10:00â€™a kadar Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilecektir.Â
7- Ä°hale Komisyonu Ä°haleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.Â
8- Ä°hale ve ÅŸartname hakkÄ±nda bilgiler KÄ±rÅŸehir Belediyesi WEB sitesinde, Ä°lan panolarÄ±nda ve mesai saatleri iÃ§erisinde Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Al Bul. No:2â€™deki Belediye Hizmet BinasÄ±nÄ±n 1. KatÄ±nda bulunan Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lebilecektir.
Ä°LAN OLUNUR
28/07/2025
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