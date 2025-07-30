KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN GAYRÄ°MENKUL SATIÅž Ä°HALESÄ° Ä°LANI

S.N Mahalle Ada Parsel mÂ²'si NiteliÄŸi Ä°mar Durumu TaÅŸÄ±nmaz

Muhammen

Bedeli (TL) %3 GeÃ§ici

Â Teminat

Bedeli(TL) 1 AÅžIKPAÅžA 6390 5 501,67 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4.365.000,00 130.950,00 2 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5881 1 835,01 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 6.630.000,00 198.900,00 3 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5881 2 812,92 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 6.420.000,00 192.600,00 4 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 1 700,00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 5.560.000,00 166.800,00 5 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 2 723,57 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 5.750.000,00 172.500,00 6 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 3 654,82 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 5.200.000,00 156.000,00 7 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 4 650,29 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 5.200.000,00 156.000,00 8 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 5 645,67 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 5.150.000,00 154.500,00 9 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 6 640,96 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 5.100.000,00 153.000,00 10 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 7 563,36 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4.480.000,00 134.400,00 11 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 8 562,00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4.480.000,00 134.400,00 12 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 9 654,00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 5.200.000,00 156.000,00 13 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 10 655,00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 5.200.000,00 156.000,00 14 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 11 609,00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4.850.000,00 145.500,00 15 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 12 609,00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4.850.000,00 145.500,00 16 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 13 609,00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4.850.000,00 145.500,00 17 BAHÃ‡ELÄ°EVLER 5882 14 609,00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4.850.000,00 145.500,00 18 GÃœLDÄ°KEN 5887 3 2.850,32 Arsa E=0.75 YenÃ§ok=13,50 Toplu Ä°ÅŸyeri 12.120.000,00 363.600,00 19 GÃœLDÄ°KEN 7403 1 840,87 Arsa A-2, TAKS=0.20 Konut 3.560.000,00 106.800,00 20 YENÄ°CE 3216 15 410,00 Arsa BL-5 TAKS= 0.40 Konut 1.950.000,00 58.500,00 21 YENÄ°CE 3236 4 624,00 Arsa BL-5, Konut 2.935.000,00 88.050,00 22 YENÄ°CE 3242 6 597,00 Arsa BL-5, Konut 2.810.000,00 84.300,00 23 KUÅžDÄ°LLÄ° 6001 2 600,00 Arsa A-4 Konut 2.760.000,00 82.800,00

1- MÃ¼lkiyetleri KÄ±rÅŸehir Belediyesine ait yukarÄ±daki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 23 adet arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n 2886 sayÄ±lÄ± Dev Ä°hale Kanunun 45. maddesi gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.Â Â Â 1- MÃ¼lkiyetleri KÄ±rÅŸehir Belediyesine ait yukarÄ±daki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 23 adet arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n 2886 sayÄ±lÄ± Dev Ä°hale Kanunun 45. maddesi gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.Â Â Â

2- Ä°hale 13/08/2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 11:30â€™de Yenice Mahallesi Terme Caddesi NeÅŸet ErtaÅŸ KÃ¼ltÃ¼r Sanat Merkezi 1. KatÄ±nda bulunan Belediye EncÃ¼m ToplantÄ± Salonunda toplanacak olan Belediye EncÃ¼meni (Ä°hale Komisyonu) huzurunda liste sÄ±rasÄ±na gÃ¶re taÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.

3- Toplam Arsa muhammen bedelinin %3â€™Ã¼ geÃ§ici teminat olarak yatÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

4- Ä°haleye iÅŸtirak etmek isteyen gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸi veya kiÅŸilerin temin edeceÄŸi belgeler;

a) Hangi taÅŸÄ±nmaz yada taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ihalesine iÅŸtirak edeceÄŸine dair dilekÃ§e

b) NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi (TÃ¼zel KiÅŸilerden Ä°stenmez)

c) YerleÅŸim Yeri Adres Belgesi (TÃ¼zel KiÅŸilerden Ä°stenmez)Â

d) Ä°haleye TÃ¼zel KiÅŸi adÄ±na katÄ±lacak olanlar MevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf OdasÄ±ndan bulunduÄŸu yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge,Â Åžirket ana sÃ¶zleÅŸmesi, yetki belgesi ve imza sirkÃ¼leri

e) Ä°steklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya VakÄ±f olmasÄ± halinde, tÃ¼zel kiÅŸiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alÄ±nmÄ±ÅŸ halen faaliyette olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir belge, genel kurulundan alÄ±nmÄ±ÅŸ yetki kararÄ±

f) GeÃ§ici Teminat Makbuzu (Belediyemiz Ziraat BankasÄ± Ä°ban TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 nolu hesabÄ±na yatÄ±rÄ±larak aÃ§Ä±klamalar kÄ±smÄ±na ihaleye katÄ±lacak kiÅŸi ve taÅŸÄ±nmaz bilgileri girilerek dekont alÄ±nacak.)Â

g) VekÃ¢leten ihaleye katÄ±lacaklar iÃ§in Noterden dÃ¼zenlenmiÅŸ Vekalet Ã–rneÄŸi

h) Ä°steklilerin Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde OrtaklÄ±k BeyannamesiÂ Â Â

i) KÄ±rÅŸehir Belediyesine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren belge

5-Teminat olarak kabul edilecek deÄŸerler;Â Â Â Â

a)Â TedavÃ¼ldeki TÃ¼rk parasÄ±,

b) Banka Teminat mektubu (SÃ¼resiz)

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller.

6- BÃ¼tÃ¼n bu belgeler dosya ÅŸeklinde 13/08/2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ en geÃ§ saat 10:00â€™a kadar Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilecektir.Â

7- Ä°hale Komisyonu Ä°haleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.Â

8- Ä°hale ve ÅŸartname hakkÄ±nda bilgiler KÄ±rÅŸehir Belediyesi WEB sitesinde, Ä°lan panolarÄ±nda ve mesai saatleri iÃ§erisinde Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Al Bul. No:2â€™deki Belediye Hizmet BinasÄ±nÄ±n 1. KatÄ±nda bulunan Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lebilecektir.

Ä°LAN OLUNUR

28/07/2025

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