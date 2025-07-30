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KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 00:00

KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN GAYRÄ°MENKUL SATIÅž Ä°HALESÄ° Ä°LANI

S.NMahalleAdaParselmÂ²'siNiteliÄŸiÄ°mar DurumuTaÅŸÄ±nmaz
Muhammen
Bedeli (TL)		%3 GeÃ§ici
Â Teminat
Bedeli(TL)
1AÅžIKPAÅžA63905501,67ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut4.365.000,00130.950,00
2BAHÃ‡ELÄ°EVLER58811835,01ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut6.630.000,00198.900,00
3BAHÃ‡ELÄ°EVLER58812812,92ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut6.420.000,00192.600,00
4BAHÃ‡ELÄ°EVLER58821700,00ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut5.560.000,00166.800,00
5BAHÃ‡ELÄ°EVLER58822723,57ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut5.750.000,00172.500,00
6BAHÃ‡ELÄ°EVLER58823654,82ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut5.200.000,00156.000,00
7BAHÃ‡ELÄ°EVLER58824650,29ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut5.200.000,00156.000,00
8BAHÃ‡ELÄ°EVLER58825645,67ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut5.150.000,00154.500,00
9BAHÃ‡ELÄ°EVLER58826640,96ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut5.100.000,00153.000,00
10BAHÃ‡ELÄ°EVLER58827563,36ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut4.480.000,00134.400,00
11BAHÃ‡ELÄ°EVLER58828562,00ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut4.480.000,00134.400,00
12BAHÃ‡ELÄ°EVLER58829654,00ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut5.200.000,00156.000,00
13BAHÃ‡ELÄ°EVLER588210655,00ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut5.200.000,00156.000,00
14BAHÃ‡ELÄ°EVLER588211609,00ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut4.850.000,00145.500,00
15BAHÃ‡ELÄ°EVLER588212609,00ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut4.850.000,00145.500,00
16BAHÃ‡ELÄ°EVLER588213609,00ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut4.850.000,00145.500,00
17BAHÃ‡ELÄ°EVLER588214609,00ArsaA-4, TAKS=0.40 Konut4.850.000,00145.500,00
18GÃœLDÄ°KEN588732.850,32ArsaE=0.75 YenÃ§ok=13,50 Toplu Ä°ÅŸyeri12.120.000,00363.600,00
19GÃœLDÄ°KEN74031840,87ArsaA-2, TAKS=0.20 Konut3.560.000,00106.800,00
20YENÄ°CE321615410,00ArsaBL-5 TAKS= 0.40 Konut1.950.000,0058.500,00
21YENÄ°CE32364624,00ArsaBL-5, Konut2.935.000,0088.050,00
22YENÄ°CE32426597,00ArsaBL-5, Konut2.810.000,0084.300,00
23KUÅžDÄ°LLÄ°60012600,00ArsaA-4 Konut2.760.000,0082.800,00

1- MÃ¼lkiyetleri KÄ±rÅŸehir Belediyesine ait yukarÄ±daki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 23 adet arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n 2886 sayÄ±lÄ± Dev Ä°hale Kanunun 45. maddesi gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.Â  Â Â 1- MÃ¼lkiyetleri KÄ±rÅŸehir Belediyesine ait yukarÄ±daki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 23 adet arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n 2886 sayÄ±lÄ± Dev Ä°hale Kanunun 45. maddesi gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.Â  Â Â 
2- Ä°hale 13/08/2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 11:30â€™de Yenice Mahallesi Terme Caddesi NeÅŸet ErtaÅŸ KÃ¼ltÃ¼r Sanat Merkezi 1. KatÄ±nda bulunan Belediye EncÃ¼m ToplantÄ± Salonunda toplanacak olan Belediye EncÃ¼meni (Ä°hale Komisyonu) huzurunda liste sÄ±rasÄ±na gÃ¶re taÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.
3- Toplam Arsa muhammen bedelinin %3â€™Ã¼ geÃ§ici teminat olarak yatÄ±rÄ±lacaktÄ±r.
4- Ä°haleye iÅŸtirak etmek isteyen gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸi veya kiÅŸilerin temin edeceÄŸi belgeler;
a) Hangi taÅŸÄ±nmaz yada taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ihalesine iÅŸtirak edeceÄŸine dair dilekÃ§e
b) NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi (TÃ¼zel KiÅŸilerden Ä°stenmez)
c) YerleÅŸim Yeri Adres Belgesi (TÃ¼zel KiÅŸilerden Ä°stenmez)Â 
d) Ä°haleye TÃ¼zel KiÅŸi adÄ±na katÄ±lacak olanlar MevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf OdasÄ±ndan bulunduÄŸu yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge,Â  Åžirket ana sÃ¶zleÅŸmesi, yetki belgesi ve imza sirkÃ¼leri
e) Ä°steklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya VakÄ±f olmasÄ± halinde, tÃ¼zel kiÅŸiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alÄ±nmÄ±ÅŸ halen faaliyette olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir belge, genel kurulundan alÄ±nmÄ±ÅŸ yetki kararÄ±
f) GeÃ§ici Teminat Makbuzu (Belediyemiz Ziraat BankasÄ± Ä°ban TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 nolu hesabÄ±na yatÄ±rÄ±larak aÃ§Ä±klamalar kÄ±smÄ±na ihaleye katÄ±lacak kiÅŸi ve taÅŸÄ±nmaz bilgileri girilerek dekont alÄ±nacak.)Â 
g) VekÃ¢leten ihaleye katÄ±lacaklar iÃ§in Noterden dÃ¼zenlenmiÅŸ Vekalet Ã–rneÄŸi
h) Ä°steklilerin Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde OrtaklÄ±k BeyannamesiÂ  Â Â 
i) KÄ±rÅŸehir Belediyesine borcu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren belge
5-Teminat olarak kabul edilecek deÄŸerler;Â  Â  Â  Â
a)Â TedavÃ¼ldeki TÃ¼rk parasÄ±,
b) Banka Teminat mektubu (SÃ¼resiz)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller.
6- BÃ¼tÃ¼n bu belgeler dosya ÅŸeklinde 13/08/2025 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ en geÃ§ saat 10:00â€™a kadar Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilecektir.Â 
7- Ä°hale Komisyonu Ä°haleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.Â 
8- Ä°hale ve ÅŸartname hakkÄ±nda bilgiler KÄ±rÅŸehir Belediyesi WEB sitesinde, Ä°lan panolarÄ±nda ve mesai saatleri iÃ§erisinde Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Al Bul. No:2â€™deki Belediye Hizmet BinasÄ±nÄ±n 1. KatÄ±nda bulunan Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lebilecektir.

Ä°LAN OLUNUR

28/07/2025

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