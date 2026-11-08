KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/268 Esas

KARAR NO : 2026/184

Davacı Ahmet ERASLAN tarafından davalı Dilek KURNAZ ve diğerleri aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescile ilişkin davanın mahkememizde yapılan sonunda; davalı Dilek KURNAZ' ın gerekçeli kararının tebliği için gönderilen tebligatın bila ikmal iade edildiği, davalıya daha önce Mahkememiz dosyasında da dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ yapıldığı, yapılan araştırma neticesinde mernis adres kayıt sisteminde adresinin boş olduğundan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca olumsuz sonuç alınmış olup, aynı kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verildiği ve ilan tarihinden sonra dahili davalının tebligata yarar bir adresinin tespit edilemediği bu nedenle Mahkememiz 30/09/2026 tarih 2025/268 Esas 2026/184 Karar sayılı Gerekçeli Kararına ilişkin hükmü için yukarıda anılan maddeler uyarınca ilanen tebligata karar verilerek:

"HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Çuğun Köyü117 ada 9 parsel ve 10 parsel sayılı taşınmazlarda muris Mehmet oğlu İsmail Eraslan adına kayıtlı olan 1/3 payın İPTALİ ile davacı Ahmet Eraslan adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Kararın kesinleşmesine müteakip 13/09/2025 tarihli müzekkere ile konulan ihtiyati tedbirin kaldırılması için Kırşehir Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

4-İİK'nın 28.maddesi gereğince hüküm özetinin tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

5-492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 28/1-a maddesi uyarınca alınması gerekli 38.511,31TL'den peşin harç 615,40TL ve 9.012,43TL ıslah harcı olmak üzere toplam 9.627,83TL'nin mahsubu ile bakiye 28.883,48TL'nin, davayı kabul beyanları doğrultusunda Benzer KIRAÇ, Hatice ÖZASLAN ve Türkan ERASLAN dışındaki diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yatırılan 615,40TL peşin harç, 615,40TL başvurma harcı, 87,50TL vekalet harcı, 5.188,00TL keşif harcı, 1.013,90TL tedbir talep harcı ve 9.012,43TL ıslah harcı olmak üzere toplam 16.532,63TL'nin davayı kabul beyanları doğrultusunda Benzer KIRAÇ, Hatice ÖZASLAN ve Türkan ERASLAN dışındaki diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

7-Davacı tarafından yapılan yargılama gideri olarak tebligat, ilan, posta ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 68.804,24TL'nin davayı kabul beyanları doğrultusunda Benzer KIRAÇ, Hatice ÖZASLAN ve Türkan ERASLAN dışındaki diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT' ye göre 90.203,62TL vekalet ücretinin davayı kabul beyanları doğrultusunda Benzer KIRAÇ, Hatice ÖZASLAN ve Türkan ERASLAN dışındaki diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

Dair; davacı vekili ve dahili davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere her hangi bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde 30/09/2026 tarihinde karar verilmiş olup; ilan tarihinden itibaren Gerekçeli Karar yerine geçerli olmak üzere davalı Dilek KURNAZ (TC 260***248)'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02588039