KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazların KIRŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL BAŞKANLIĞI adına tescili istenilmiştir. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların KIRŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar bankası Kırşehir Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur. 14.08.2025DOSYA NO: İLİ İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL MALİKİN ADI VE SOYADI 2025/234 KIRŞEHİR MERKEZ GÖLHİSAR 733 1 KORKMAZ TÜRKMEN

2025/235 KIRŞEHİR MERKEZ GÖLHİSAR 733 5 ZEKİ GÜNEN

2025/236 KIRŞEHİR MERKEZ GÖLHİSAR 733 32 ADEM EKİCİ

