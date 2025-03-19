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KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 00:00

T.C.
KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/180 Esas

DAVALILAR : 

1- EBRU ARSLAN-Groenteweg 110A Den Haag 2525 JX 9938
2- MERYEM ÖZHAN-Landzijde 185 Den Haag 2543 ED 9938
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce ön inceleme duruşması yapılmış olup, HMK'nın 147. maddesi gereği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği duruşma tarihinin 18/06/2025 tarihine bırakıldığı, HMK'nın 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceğinin ihtarı ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02191915