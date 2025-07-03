KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/342 Esas

DAVALI : HALİT YAVUZ EKEN(TC:52*******60)

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş olup, tahkikat duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat duruşma günü 22/10/2025 günü saat 09:20'a bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte geçerli özür olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilemeyeceği ve 6100 Sayılı HMK'nın 150.md hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02252390