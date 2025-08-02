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KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 00:00

T.C.
KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/380 Esas

DAVALILAR : AYNUR ERCİYAS - (T.C.K.N:364*****620)

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce adresiniz tespit edilememiş olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 15/10/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 186. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma gününün yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/07/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02270992