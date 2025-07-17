T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2024/731-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2024/731 Esas - 2024/992 Karar sayılı ilamı ile sanık Ali LAMCİ'nin üzerine atılı "Tehdit ve Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçlarından yapılan yargılama sonucunda; "Tehdit" suçundan eylemine uyan TCK'nun 106/1-1.cümle, 43/1, 62/1, 53/1 ve 58/6 maddeleri uygulanarak neticeten 9 ay 10 gün hapis cezası, "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan eylemine uyan TCK'nun 125/1, 43/1, 62/1, 53/1 ve 58/6 maddeleri uygulanarak neticeten 4 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılması yönünde karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Konya İli Karatay İlçesi Sedirler nüfusuna kayıtlı, İbrahim ve Havva oğlu 28/12/1976 doğumlu Ali LAMCİ'nin adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) nezdinde İSTİNAF edebileceği ilanen tebliğ olunur.

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