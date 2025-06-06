KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2018/603-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2018/603 Esas - 2024/467 Karar sayılı ilamı ile sanık Zeynullah MİRZAİ'nin üzerine atılı "Basit Yaralama" suçunu işlediği sabit olduğundan neticeten 2000 TL adli para cezası ile cezalandırılması yönünde karar verildiği, şartların oluşması üzerine sanık hakkında CMK'nun 231'inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumunun uygulanmasına karar verilmiştir. Kararın sanık ve müştekiye tebliği için yapılan araştırmada 1993 doğumlu müşteki Mahbodullah SOLTANI ile sanık Zeynullah MİRZAİ'nin adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) nezdinde İSTİNAF edebileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02238152