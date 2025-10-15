KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KIRKLARELİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

HİSSEDAR : Şükran Ballı Tc: 21326****64 Memurluğumuz dosyasına konu taşınmaz hissedarı olan HİSSEDAR Şükran Ballı'a tebliğat yapılamamış ve yine kendisine ait başkaca bir adrese ulaşılamadığından tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla; Memurluğumuza

konu taşınmazların satış gün ve saati aşağıda belirtilmekle; ilanen tebliğ olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırklareli İl, Kofçaz İlçe, TAŞTEPE Mahalle/Köy, 138 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Yaklaşık %5-7 eğimli bir yapıya sahiptir. Toprak yapısı itibari ile Alüviyal büyük toprak grubunda killi tinli bünyede toprak özelliklerini yansıtmaktadır. Toprak derinliği ve organik madde içeriği orta düzeydedir. Verim potansiyeli iyi tarımsal üretimi engelleyici durum gözlenmemiştir. Bu nedenle 3.Sınıf tarıma arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Tastepe Köyü 138 Ada 30 Parsel Kofçaz / KIRKLARELİ

Yüzölçümü : 3.744,67 m2 İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 446.102,54 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:44

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırklareli İl, Kofçaz İlçe, TAŞTEPE Mahalle/Köy, 131 Ada, 50 Parsel, Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Yaklaşık %3-5 eğimli bir yapıya sahiptir. Toprak yapısı itibari ile Alüviyal büyük toprak grubunda killi tinli bünyede toprak özelliklerini yansıtmaktadır. Toprak derinliği ve organik madde içeriği orta düzeydedir. Verim potansiyeli iyi tarımsal üretimi engelleyici durum gözlenmemiştir. Bu nedenle 3.Sınıf tarıma arazisi olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Tastepe Köyü 131 Ada 50 Parsel Kofçaz / KIRKLARELİ

Yüzölçümü : 19.123,18 m2 İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 2.278.144,43 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:44

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırklareli İl, Kofçaz İlçe, TAŞTEPE Mahalle/Köy, 105 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz üzerinde tek katlı ev binası ve 26 m uzunluğunda hazır bahçe duvarı bulunmuştur. Ev binası tek katlı bir yapıdır. Isınma şekli sobalıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Alanı 65 m2 dir. Yakın çevresi konutlar ile inkişaf etmiştir. Köşebaşı parsel olup, yola cephelidir.

Adresi : Tastepe Köyü 105 Ada 1 Parsel Kofçaz / KIRKLARELİ

Yüzölçümü : 1.138,40 m2 İmar Durumu: İmar planı dışındadır.

Kıymeti : 2.719.840,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati: 04/11/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:44

13/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

