KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2023/56 Davacı Yıldız SÖZER ile Davalı Thomas EBNETER arasında mahkememizde görülmekte olan Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptal Tescil davasında, davacı Yıldız Sözer vekili tarafından müvekkilinin Kırklareli Merkez Karakoç köyünde 105 ada 139 ve 140 parsel sayılı taşınmazda malik olduğunu, taşınmazların satışlarının müvekkiline tebliğ edilmeden davalıya satıldığını davalı hissesinin iptali ile müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş,Mahkememizce davalı Thomas Ebneter'in tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların iade edildiği ve davalının yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Thomas Ebneter'e 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca işbu ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceği ve süresi içinde cevap dilekçesi vermemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, dava dilekçesiyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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